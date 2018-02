Universitários norte-americanos visitam Açores e Madeira para estudarem vinhos

Numa nota enviada pela Escola de Formação Turística e Hoteleira de Ponta Delgada (EFTH), parceira neste programa de estudos, refere-se que os alunos desta da universidade norte-americana vão "aprender sobre a história das ilhas" bem como dos "solos, climas, gastronomias, culturas e vinhos".

O programa, intitulado "Volcanic Island Wines: The Azores and Madeira Wine", arranca já este sábado com um jantar de abertura no restaurante Anfiteatro, em Ponta Delgada, e estende-se até ao dia 04 de Março, incluindo visitas às ilhas açorianas de São Miguel, Pico e Faial e à ilha da Madeira, no arquipélago vizinho.

A EFTH organiza assim pela segunda vez o "Programa de Estudos sobre Turismo e Vinhos Vulcânicos", que está associado a uma paragem letiva na primavera, estando previstas 47 horas de formação e várias atividades ao longo de sete dias.

O programa inclui visitas às estufas de ananás, à fábrica de chá da Gorreana e às caldeiras das Furnas, na ilha de São Miguel, ao Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico e ao Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos, na ilha do Faial.

No arquipélago da Madeira está prevista a visita ao Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato e aos Vinhos Barbeito, entre outros.

A parceria entre a Escola de Formação Turística e Hoteleira de Ponta Delgada, nos Açores, e a Johnson & Wales, considerada uma das maiores universidades do mundo nas áreas de cozinha e pastelaria, decorre há 11 anos.

A mesma nota hoje endereçada à agência Lusa recorda que, em 2010, o "College of Culinary Arts", localizado em Providence, e pertencente a esta academia americana, foi agraciado com o título de membro honorário da EFTH.

O objetivo do título foi "agradecer" o contributo no "desenvolvimento dos currículos e enriquecimento técnico de formadores e formandos" da escola hoteleira açoriana.