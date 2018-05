Universidade dos Açores acolhe Feira do Emprego

A Aula Magna da Universidade dos Açores (UAc) dá espaço, hoje e amanhã, a uma Feira do Emprego que visa "promover o contacto entre os finalistas e as empresas da região, sensibilizando os alunos para o mercado de trabalho e dando a conhecer as oportunidades profissionais que estes têm ao seu dispor", informa a organização.







Em nota de imprensa, os promotores do evento adiantam que durante os dois dias Feira de Emprego, "os alunos poderão visitar os stands de algumas das empresas que vão marcar presença no evento", bem como aceder ao ciclo de palestras que o programa tem contemplado.



A Feira de Emprego está a ser organizada pela Organização Não Governamental MOVE, em parceira com a Associação Académica da Universidade e com a própria academia.



Os alunos que assim o desejarem, poderão levar consigo o seu CV atualizado, deixam em sugestão os promotores.