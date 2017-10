Uniqueijo está a reduzir problema de escoamento do queijo São Jorge

“As encomendas desde o início de setembro têm vindo a aumentar e ainda vão aumentar mais. Até ao final do ano, temos já acertada a saída de quatro contentores por semana só para Lisboa, o que vai fazer com que o número de queijos em ‘stock’ vá diminuir”, revelou António Aguiar, sem precisar quantidades.

Desde 2016 que as cooperativas de São Jorge, ilha onde hoje o Governo Regional inicia uma visita estatutária, lidam com dificuldades de escoamento do produto, tendo chegado a ter mais de 1.000 toneladas de queijo em armazém.

Uma das cooperativas de São Jorge, a Finisterra, chegou mesmo a impor limitações na entrega de leite, devido às dificuldades de escoamento de queijo, mas António Aguiar, que é também presidente desta cooperativa, admitiu levar à assembleia de sócios a possibilidade de reverter a situação.

A Lactaçores, que comercializa produtos de várias cooperativas dos Açores, vai lançar no final deste ano uma campanha de promoção do queijo São Jorge no mercado nacional, o que para António Aguiar poderá ser um contributo importante para resolver o problema de escoamento do produto.

“Passámos aqui um ano e meio bastante complicado, mas as coisas começam agora a ter outro andamento”, declarou, acreditando que esta campanha “vai também alavancar as vendas”, pois “há muita gente que não conhece o queijo São Jorge, só conhece o queijo ilha”.

A campanha, que vai promover o queijo São Jorge com Denominação de Origem Protegida (DOP), deverá arrancar em dezembro, coincidindo com a época de Natal, em que se regista um maior consumo.

Segundo Nailah Tayob, responsável pela campanha, apesar de ser um produto premiado pela sua qualidade, o queijo São Jorge ainda é pouco conhecido em Portugal.

“O queijo São Jorge é um queijo que tem marca e tem história, é um queijo que é reconhecido com prémios, não só nacionais, como internacionais, e é do nosso interesse promover este queijo explicitamente por ser um queijo diferenciador e por ser DOP”, frisou.

Além do reforço de vendas a nível nacional, a Uniqueijo espera também aumentar as exportações e conquistar novos mercados, como a Arábia Saudita.

“Estamos a acertar os rótulos, porque é um mercado difícil, mas as coisas estão bem encaminhadas e estamos a dar os últimos acertos para conseguir enviar queijo para aquele mercado”, disse António Aguiar.

O tratado comercial entre a União Europeia e o Canadá (CETA) poderá também representar uma oportunidade para a Uniqueijo.

“Aquele mercado podia consumir o dobro do queijo que enviamos, não o consegue fazer por limitação de quotas”, frisou o presidente da união de cooperativas, acrescentando que há também contactos com o Estados Unidos e vários países da Europa.