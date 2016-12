União Sportiva sofre nova derrota pesada diante do Castors

Bicampeãs portuguesas perderam por 38-80 o quarto jogo do Grupo F da EuroCup feminina, diante das belgas do Castors, em partida disputada quarta-feira à noite no pavilhão Sidónio Serpa.



Ao intervalo, as micaelenses perdiam por 14-36. A norte-americana Jasmine Crew foi a melhor pontuadora do União Sportiva, com 12 pontos. Do lado do Castors, a americana Trahan-Davis apontou 17 pontos. Esta foi a quarta derrota consecutiva do Sportiva na competição europeia de basquetebol. O próximo jogo é a 8 de dezembro, quinta-feira, em casa das alemãs do Keltern.