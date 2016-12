A União Sportiva despediu-se hoje da Europe Cup feminina de basquetebol com mais uma derrota, 89-67, desta feita perante a formação espanhola do Girona, que terminou invicta a campanha no grupo F.



A turma açoriana de Ponta Delgada não só falhou a meta da qualicação para a segunda fase, como ficou em último lugar na sua série, com seis derrotas seguidas.