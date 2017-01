União Sportiva eliminada da Taça Federação

O União Sportiva perdeu esta tarde com o GDESSA por 61-84 nos quartos de final da Taça Federação da Liga Feminina de basquetebol.



A formação do Barreiro segue agora para as meias-finais, onde encontrará o vencedor do jogo entre o Benfica B e as terceirenses do Boa Viagem. A eliminação da competição coincidiu com a estreia da reforço Sarah Ogoke, base internacional nigeriana, ao serviço do União Sportiva.