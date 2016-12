União Sportiva com estreia negativa na EuroCup

Bicampeãs nacionais derrotadas na Bélgica pelo Castors Braine por 97-42, na jornada inaugural do Grupo F da EuroCup de basquetebol feminino.



Ao intervalo, a formação belga já vencia por 52-27. A norte-americana Jasmine Crew foi a melhor marcadora das micaelenses, com 18 pontos, com a mariense Maryam Chermiti a segunda (10 pontos).

O próximo jogo para a EuroCup joga-se a 2 de novembro, quando o União Sportiva receber no Pavilhão Sidónio Serpa as alemãs do Keltern.