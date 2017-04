União Micaelense apresenta o 11.º Torneio Internacional de Futebol Infantil

Edição de 2017 joga-se no relvado do Estádio Municipal Jácome Correia de 13 a 15 de abril, contando com 16 equipas. Manuel Arruda, presidente do União Micaelense, reclamou mais apoio para o decano dos torneios de futebol infantil, que este ano tem como patrono o médico e antigo jogador de hóquei em patins, o falecido Carlos Pacheco Arruda.



Leia a reportagem na íntegra na edição de sábado, dia 8 de abril, do Açoriano Oriental.