União Europeia aprova antecipação de ajudas aos agricultores dos Açores

O Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia (UE) aprovou a antecipação do pagamento de ajudas comunitárias aos agricultores dos Açores, anunciou o secretário regional Agricultura e Florestas, João Ponte.



"Esta medida agora aprovada vai permitir que o total de ajudas antecipadas atinja os 50 milhões de euros", refere uma nota de imprensa do Governo dos Açores.

Citado na mesma nota, João Ponte afirma que a decisão surge na sequência do pedido feito em junho pelo executivo regional ao Governo da República, no sentido de a Comissão Europeia aprovar a antecipação de 70% nas ajudas do Posei (programa específico da UE para fazer face às dificuldades permanentes da ultraperiferia) e 85% nas medidas do Prorural + aos agricultores (Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma dos Açores).

"O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, acaba de me informar que, no âmbito da reunião do Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia, a pretensão açoriana foi aprovada", adiantou o governante, considerando esta é uma "boa notícia para o setor e para os Açores" e que demonstra, também, a "boa articulação" que existe entre os dois executivos na defesa do setor agrícola.

O secretário regional da Agricultura e Florestas destacou que esta decisão europeia chega num momento importante para o setor agrícola e leiteiro.

"Como sabemos, nos Açores, o preço do leite pago aos produtores está com valores muito abaixo do que acontece no resto da União Europeia. Naturalmente, esta antecipação de verbas, que irá ocorrer em outubro, irá dar outra liquidez à tesouraria das explorações agrícolas", referiu João Ponte.

Os Açores, com 2,5% do território nacional, produzem cerca de 30% do leite do país e 50% do queijo.