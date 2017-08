Uma pessoa morre em atropelamento numa paragem de autocarros em Marselha

Depois dos atropelamentos, as forças de segurança francesas iniciaram uma operação policial de envergadura na cidade de Marselha, que acabou com a prisão do condutor do veículo na região do Porto Velho da cidade francesa.

A imprensa francesa divulgou que a pessoa morta é uma mulher.

Uma fonte da polícia assinalou ao jornal La Depeche du Midi que o condutor preso havia, primeiramente, invadido uma paragem de autocarros, causando ferimentos graves a uma pessoa.

Posteriormente, atropelou e matou uma pessoa na paragem de autocarros na avenida Charles Livon, segundo a polícia.

Os meios de comunicação France Info e BFMTV indicaram que o preso é um homem de 35 anos com antecedentes criminais, mas sem vínculos com o terrorismo.