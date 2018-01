'Uma Máscara de Retalhos' no Museu da Horta

Nesta oficina, os participantes podem elaborar uma máscara ou um chapéu de Carnaval, que será forrado com tecidos, simulando os mais diversos trabalhos e usos que os retalhos adquirem tradicionalmente nos Açores.

Para além de assinalar o Carnaval, a atividade busca fomentar "o aperfeiçoamento das técnicas de corte em papel e em tecido, a colagem dos tecidos de acordo com a conjugação de cores e de padrões ao gosto de cada participante e o estímulo da imaginação das crianças", informa a nota do GACS.



Os interessados em participar podem contactar o Museu da Horta através do telefone 292 202 573, do email margarida.ma.barreto@azores.gov.pt ou deslocarem-se à receção do Museu.