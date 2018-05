"Uma Imagem Solidária” entrega 3.365 euros à associação Acreditar

“A entrega do resultado desta ação de solidariedade vai decorrer nas instalações da associação, em Lisboa, durante um lanche que vamos oferecer aos pequenos heróis que são apoiados pela Acreditar, que vai usar esta quantia em bolsas de estudo”, disse à agência Lusa um dos organizadores da iniciativa, António Cotrim.

Desde o ano letivo 2014/15 que a Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro atribui bolsas de estudo a crianças e jovens que se encontram em tratamento oncológico ou já com alta médica.

No atual ano letivo de 2017/18 foram atribuídas seis bolsas no valor total de 5.600 euros.

“Acreditamos que o incentivo à continuidade da vida académica é essencial para que estes jovens, cujas famílias vivem momentos de maior fragilidade financeira, disponham das mesmas oportunidades de aprendizagem e integração. O valor entregue a estes alunos é utilizado para fazer face a despesas com material escolar, alimentação, transporte e, no caso do ensino universitário, o pagamento de propinas”, segundo nota da associação enviada à Lusa.

“#Uma Imagem Solidária” juntou fotojornalistas e fotógrafos amadores, que apresentaram os seus trabalhos de 10 a 14 deste mês na Fundação Portuguesa das Comunicações, e os donativos pela aquisição das fotografias são agora entregues à Acreditar. A base de partida para cada fotografia foi de 20 euros.

A organização da iniciativa contou com o apoio da Colorfoto (impressões) e da EasyGest Mediação Imobiliária.

No ano passado, através da fotografia, a iniciativa “#UmaImagemSolidária” angariou cerca de 9.000 euros em donativos para os Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pêra.