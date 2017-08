Uma em cada cinco crianças tem problemas oftalmológicos

"As horas passadas em contacto com dispositivos eletrónicos e exposição a ecrãs podem ser prejudiciais", afirmou a coordenadora do grupo de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo da SPO, Alcina Toscano.

Os ecrãs de tablets ou telemóveis "contribuem para o aparecimento de sinais e sintomas, não só oculares como gerais. Estudos recentes apontam para uma maior incidência de miopia nestas crianças, quando comparadas com crianças que passam mais tempo ao ar livre", referiu.

Os problemas oftalmológicos mais comuns entre as crianças são, segundo a especialista, os erros refrativos, cujo diagnóstico e tratamento precoces fazem a diferença. "Podemos prevenir o desenvolvimento de ambliopia. Esta é uma doença exclusiva da idade pediátrica, que ocorre durante o período de desenvolvimento da visão, o chamado período crítico, de maior sensibilidade a qualquer interferência com a visão e maior plasticidade cerebral", refere.