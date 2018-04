Um morto e dois desaparecidos em acidente de parapente em Sesimbra

Um cidadão austríaco morreu esta segunda-feira e duas pessoas estão desaparecidas devido a um acidente quando praticavam parapente junto à praia do Meco, em Sesimbra, disse à agência Lusa o capitão do porto de Setúbal, Luís Lavrador.

Segundo o responsável pela capitania de Setúbal, a vítima mortal é um homem, de 45 anos, que foi resgatado em paragem cardiorrespiratória e que ainda foi sujeito a manobras de reanimação, mas não sobreviveu.

Luís Lavrador referiu ainda que, tal como a vítima mortal do acidente, os dois desaparecidos - um homem e uma mulher, ambos com cerca de 30 anos, também de nacionalidade austríaca - integravam um grupo que se deslocou a Portugal para a prática da modalidade.

Segundo informação da Autoridade Marítima Nacional, dois dos praticantes já tinham concluído a descida quando o terceiro elemento do grupo, uma mulher, caiu dentro de água.

"Os dois elementos tentaram de pronto socorrer a senhora, tendo eles também acabado por ser envolvidos no acidente", refere um comunicado da Autoridade Marítima.

Inicialmente a Marinha referiu que duas das três vítimas que tinham "aterrado no mar" já teriam sido resgatadas, mas, segundo o capitão do porto de Setúbal, até pouco antes das 14:00 só tinha sido efetivamente resgatada uma pessoa e as outras duas continuavam desaparecidas.

Para as operações de busca foram mobilizados duas lanchas (uma da Polícia Marítima e outra do Instituto de Socorros a Náufragos), uma moto 4 deste instituto, uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, três ambulâncias, uma viatura médica e um psicólogo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa e mergulhadores.