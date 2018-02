Últimos seis meses nos Açores com entrada de 115 milhões de euros em projetos de investimento

"O ano de 2018 vai ser marcado por um enorme crescimento do investimento privado, essencialmente no âmbito do fomento da base económica da exportação, o que vai gerar um acréscimo no crescimento da nossa economia e na criação de emprego", declarou aos jornalistas o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Sérgio Ávila. O governante falava na feira agroalimentar SISAB, em Lisboa, aproveitando a ocasião para sublinhar a "enorme confiança" dos empresários açorianos espelhada nos projetos de investimento que deram entrada junto do Governo Regional. E concretizou: "Os dados revelados esta semana demonstram que a aposta no desenvolvimento da nossa economia de exportações tem tido excelentes resultados". Sérgio Ávila referia-se a indicações dadas esta semana pelo executivo açoriano: as exportações de produtos açorianos, referiu o Governo Regional liderado por Vasco Cordeiro, aumentaram mais de 8,5% em 2017 para países fora de Portugal, ao passo que as importações diminuíram cerca de 9%, numa melhoria de cerca de 30% da balança comercial. Questionado sobre os projetos de investimento e a sua localização no arquipélago, Sérgio Ávila disse haver uma "dinâmica de investimento dispersa pelas diversas ilhas" e estimou em cerca de 500 os novos empregos potencialmente criados com o avançar dos projetos. Cerca de três dezenas de empresas dos Açores estão presentes na edição desde ano do Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas - SISAB, que arrancou na segunda-feira em Lisboa. De acordo com indicações do governo açoriano, a participação da região na feira "integra-se na estratégia de incremento de exportações de produtos e serviços regionais desenvolvida" no arquipélago. "Esta estratégia contempla múltiplas iniciativas e diversos apoios às empresas, designadamente participação em feiras, atividades promocionais e organização de missões empresariais, com o objetivo de promover a notoriedade externa da região e, em particular, das empresas e produtos ‘Marca Açores’, potenciando novos negócios", prosseguiu o Governo Regional. Entre as empresas que se encontram na feira de Lisboa há, por exemplo, companhias ligadas aos setores de lacticínios, conservas, licores, chá, ananás ou carne e enchidos. O SISAB é tido como a maior plataforma de negócios na fileira agroalimentar, juntando no mesmo espaço mais de 500 produtores que recebem a visita de compradores internacionais oriundos de mais de 100 países.