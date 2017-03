Multimilionário e filantropo norte-americano David Rockefeller morre

O multimilionário e filantropo David Rockefeller, o ancião daquela dinastia norte-americana, morreu esta segunda-feira aos 101 anos em Nova Iorque, divulgou um porta-voz da família.



Segundo o porta-voz da família Rockefeller, Fraser P. Seitel, o banqueiro e conselheiro presidencial morreu tranquilamente durante o sono na sua residência em Pocantico Hills, em Nova Iorque.

David Rockefeller, que era atualmente o multimilionário mais velho do mundo, foi o sexto filho de John D. Rockefeller Jr e era neto do co-fundador do grupo petrolífero Standard Oil, John D. Rockefeller.

Com a morte dos irmãos, David Rockefeller ficou à frente da vasta rede de interesses da dinastia Rockefeller, tanto empresariais como filantropos, que iam desde a conservação ambiental ao mundo das artes.

Também chegou a liderar o grupo atualmente conhecido com JP Morgan Chase, um dos principais bancos privados dos Estados Unidos.

A fortuna da dinastia Rockefeller está avaliada em cerca de 3,2 mil milhões de euros.

Quando celebrou o 100.º aniversário em 2015, David Rockefeller, que nasceu em Nova Iorque a 12 de junho de 1915, doou uma vasta extensão de terreno - cerca de 400 hectares - localizada no estado norte-americano do Maine a uma organização não-governamental.

Ao longo da sua vida foi submetido a sete transplantes de coração. O último ocorreu em setembro de 2016.