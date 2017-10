UE pede a Israel para “reconsiderar” construção de novas habitações na Cisjordânia ocupada

“A União Europeia solicitou esclarecimentos às autoridades israelitas e transmitiu a sua esperança de que reconsidere estas decisões, que são prejudiciais para os atuais esforços a favor de conversações de paz significativas”, afirmou em comunicado a porta-voz de Federica Mogherini, a alta representante da UE para os Assuntos externos.

O texto recorda que estas construções são ilegais de acordo com o direito internacional, e “minam a viabilidade de uma solução de dois Estados e as perspetivas de uma paz duradoura”.

A UE, acrescenta o comunicado, permanecerá envolvida com palestinianos e israelitas, e com os seus parceiros internacionais e regionais, incluindo o Quarteto para o Médio Oriente (União Europeia, Nações Unidas, Estados Unidos e Rússia) com o objetivo de apoiar o reinício “de um processo significativo orientado para uma solução negociada de dois Estados”.

Na perspetiva da UE, “este é o único caminho realista e viável para cumprir as legítimas aspirações das duas partes”.

As autoridades israelitas autorizaram esta semana a construção de milhares de habitações na Cisjordânia ocupada, incluindo, pela primeira vez, no centro de Hebron, precisou a porta-voz.