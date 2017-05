UE a 27 dá "luz verde" para início das negociações do Brexit

Os 27 Estados-membros da União Europeia aprovaram hoje a autorização para o início das negociações do Brexit, indicando formalmente o final de junho para início do processo de saída do Reino Unido, que se prolongará por dois anos.



“A União Europeia, reunida num formato a 27, adotou uma decisão autorizando o inicio das negociações do Brexit com o Reino Unido e nomeou formalmente a Comissão como negociadora por parte da EU. O Conselho adotou também as diretivas para as conversações”, lê-se no comunicado divulgado no final da reunião. A Comissão decidirá em conjunto com o Reino Unido as datas para as primeiras sessões de negociação, refere-se no comunicado, mas Michel Barnier, indicado pela UE para dirigir as negociações, afirmou já que espera ter a primeira reunião com o Reino Unido “na semana de 19 de junho”. Esta data é dez dias depois das legislativas antecipadas no Reino Unido, que deverão resultar, de acordo com as sondagens, no reforço do partido conservador da primeira-ministra britânica, Theresa May. Barnier indicou ainda que pretende divulgar um primeiro relatório sobre a situação no dia 22 do mesmo mês, “exatamente um ano depois” do referendo no qual a maioria dos britânicos votou pelo abandono da EU, e “menos de três meses depois” da notificação oficial para a saída por parte de Theresa May. O mandato acordado pelos Estados-membros é “firme e claro”, felicitou a negociadora adjunta da EU, Sabine Weyand, através do Twitter. O vice-primeiro-ministro maltês, Louis Grech, declarou que a União Europeia está “muito bem preparada para estas negociações e o notável é que os 27 estão unidos”.