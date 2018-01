U2 regressam a Portugal a 16 de setembro

A banda irlandesa U2 vai atuar em Lisboa, no Altice Arena, a 16 de setembro, no âmbito da digressão europeia da eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour, anunciou hoje a produtora Live Nation.





Em comunicado, a produtora acrescenta que os bilhetes estarão à venda a partir de dia 26 de janeiro.

Para os subscritores do site U2.com, está reservada a primeira pré-venda dos bilhetes na próxima quinta-feira (10:00) e no sábado (17:00).

A segunda será para os fãs que adquiriram o álbum Songs of Experience na pré-venda, antes de 30 de novembro de 2017, e que, além do espetáculo em Lisboa, têm também direito a esta venda antecipada para os espetáculos do Reino Unido, França, Espanha, Dinamarca, Itália, Irlanda e Holanda.

Estes fãs vão receber um código único que dá acesso só a esta segunda pré-venda, que decorre entre 22 de janeiro, às 09:00, e o dia 24 de janeiro, às 17:00.

A digressão Europeia da eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour dos U2 tem início mundial a 02 de maio, em Tulsa, Oklahoma, chegando à Europa a 31 de Agosto, em Berlim, para uma série de datas europeias que incluem Colónia, Paris, Madrid, Copenhaga, Hamburgo, Amesterdão, Milão, Manchester, Londres e Lisboa.

Além destas datas, espetáculos especiais estão a ser preparados para Dublin e Belfast. Os detalhes serão anunciados brevemente, acrescenta a produtora.

Os bilhetes para o concerto de Lisboa vão estar à venda a partir do dia 26 de janeiro em blueticket.pt e em lojas MEO selecionadas e a venda está limitada a quatro ingressos por pessoa.

A última vez que os U2 estiveram em Portugal foi em 2010, com dois concertos no Estádio Cidade de Coimbra.

A eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour é produzida pela Live Nation Global Touring, em parceria com a Ritmos e Blues em Lisboa.