Twitter anuncia primeiros lucros de sempre no 4.º trimestre de 2017

No conjunto de 2017, a empresa manteve-se deficitária com uma perda líquida de cerca de 108 milhões de dólares, mesmo assim bastante inferior ao exercício de 2016, ano em que registou um prejuízo de 457 milhões de dólares.

A Twitter afirmou que tinha uma média de 330 milhões de utilizadores ativos por mês nos três últimos meses de 2017, o mesmo número do trimestre precedente.

As receitas da Twitter atingiram 732 milhões de dólares no quarto trimestre de 2017, mais 2% do que nos três meses anteriores e acima do esperado pelos analistas.