Turma de 68 celebra 50 anos de docência na Lagoa

A turma de 1968, que nesse mesmo ano terminou, na ilha de São Miguel, o curso para passar a lecionar o 1º Ciclo do Ensino Básico, está a celebrar 50 anos de docência.

As bodas de ouro serão comemoradas, este sábado, às 11h00, com uma missa solene realizada na Igreja do Convento dos Franciscanos, localizada na Lagoa.

A missa, informam os professores em nota de imprensa enviada ao jornal, será presidida pelo Padre Nuno Maiato e abrilhantada pelo Orfeão de Nossa Senhora do Rosário da Lagoa.



Seguir-se-á um almoço de confraternização e, "com regozijo, será registada a presença do Sr. Professor José Eduardo Carreiro, que foi professor deste grupo", pode ler-se.