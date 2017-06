"Turistas criticam animação e conservação urbana" é a manchete do Açoriano Oriental

O inquérito realizado a 400 turistas que dá, no geral, nota alta a Ponta Delgada, mas faz alguns reparos, está em destaque no Açoriano Oriental de sexta-feira, 30 de junho de 2017.



O destaque fotográfico do jornal vai para a Ribeira Grande, que no dia das Cavalhadas e da elevação a cidade, teve o seu presidente de Câmara a pedir investimento dos emigrantes no concelho.

"Região apela a debate sobre política de coesão" e "Pagamentos irregulares na USI de Santa Maria" são outros destaques do jornal.