Turista americano desaparecido na Praia do Monte Verde

Um turista de nacionalidade norte-americana, na casa dos 50 anos, desapareceu hoje no mar na Praia do Monte Verde, na cidade da Ribeira Grande.



Segundo apurou o Açoriano Oriental junto da Capitania do Porto de Ponta Delgada, o alerta foi dado por volta as 19 horas e as buscas por terra e mar, desenvolvidas pela Polícia Marítima e pelos Bombeiros da Ribeira Grande não permitiram encontrar o turista, tendo sido interrompidas pelas 20h30, devido à falta de visibilidade.



As buscas serão, por isso, retomadas amanhã, dia 4 de outubro, pelas oito horas, com motas de água e embarcações salva-vidas da Polícia Marítima e dos Bombeiros da Ribeira Grande. Vão ser empenhados também um helicóptero da Força Aérea e um navio patrulha da Marinha.



O mar na Praia do Monte Verde não se encontrava muito agitado na altura em que o turista desapareceu. Recorde-se que o desaparecimento do turista norte-americano acontece apenas dois dias depois de ter morrido um turista alemão na Praia de Santa Bárbara, também na Ribeira Grande.