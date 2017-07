Turismo Portugal aprova projeto wifi gratuito na baixa da cidade do Funchal

O presidente da autarquia, Paulo Cafofo, considera que a opção da câmara foi no sentido "da progressiva aposta do executivo numa cidade cada vez mais inteligente, que investe nas novas tecnologias de informação e comunicação e na modernização administrativa, como ferramentas determinantes para a melhoria da qualidade de vida e para o futuro da população". No que se refere à área de intervenção do projeto, será instalada rede wifi nas duas principais avenidas da cidade, nomeadamente na Avenida Arriaga e na Avenida do Mar, e ainda junto ao Jardim Municipal e ao Teatro Municipal Baltazar Dias, junto à histórica Igreja da Sé e a espaços comerciais. A instalação de uma rede wifi a abranger os núcleos históricos da cidade foi uma das propostas vencedoras da segunda edição do Orçamento Participativo do Funchal.