Turismo lança concurso de 2,7 ME para promover Açores nos EUA e Espanha

A Associação Turismo dos Açores (ATA) lançou hoje um concurso internacional, de 2,7 milhões de euros, para a promoção do destino nos mercados emissores dos Estados Unidos da América e Espanha.



Segundo o diretor executivo da ATA, Francisco Coelho, o concurso internacional, publicado em Diário da República, insere-se "numa política de angariação promocional do destino Açores" nos mercados norte-americano e espanhol.

"Quer a América do Norte quer a Espanha são considerados mercados prioritários para os Açores”, declarou Francisco Coelho, referindo que novos concursos vão ser publicados nos próximos dias, tendo como alvo “outros mercados que também são considerados prioritários, nomeadamente o centro da Europa".

O concurso internacional anual hoje lançado, que vai abranger o período inverno IATA (sigla em inglês para Associação Internacional de Transporte Aéreo), de outubro a março, e o verão IATA, de março a outubro, está aberto à apresentação de candidaturas/propostas nas próximas duas semanas.

"Podem concorrer todas as empresa nacionais, europeias e internacionais que queiram concorrer, desde que apresentem as condições que o caderno de encargos impõe. Estamos a falar de uma promoção que melhor satisfaz o cliente do mercado. Por exemplo o mercado americano trabalha muito com o ‘on line’”, exemplificou.

O diretor executivo da ATA garante que o valor do investimento se manteve "do ano passado para este ano" nesta área e que o retorno tem sido evidente.

"O retorno é evidente, o mercado norte-americano estava em nono lugar na hierarquia de mercados emissores [para o destino Açores] e, de um momento para o outro, passou para o segundo lugar. Nota-se uma grande diferença na vinda de pessoas oriundas desses países, o que nos motiva a manter essa atitude perante esses mercados”, adiantou.

De acordo com o responsável da ATA, “Espanha também tem subido e tem corrido muito bem, o que prova que a promoção tem sido correta”, pelo que vai ser mantida.