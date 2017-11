TSD/Açores reúnem em congresso regional

Os Trabalhadores Social Democratas (TSD) dos Açores reúnem-se, esta sexta feira e no sábado de manhã, num congresso regional que vai decorrer na Horta e contar com mais de 60 participantes de sete ilhas do arquipélago.

A sessão de abertura contará com a presença do líder nacional dos TSD, Pedro Roque, e uma nota de imprensa do partido social-democrata informa que, no encerramento do congresso, estará presente o Presidente do PSD/Açores, Duarte Freitas.





Durante os trabalhos, que vão decorrer no Hotel Horta, os congressistas irão analisar a situação política, sociolaboral e sindical dos Açores, bem como debater a única moção apresentada ao Congresso: "Emprego com dignidade", de que é primeiro subscritor Joaquim Machado.





O atual presidente dos TSD/Açores recandidata-se a mais um mandato à frente daquela estrutura autónoma do PSD/Açores, sublinha ainda a mesma nota.