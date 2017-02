Trump quer aumentar em 9% gastos militares e diminuir ajuda externa

O Presidente norte-americano quer aumentar em cerca de 9% as despesas militares, em 54 mil milhões de dólares (mais de 50 mil milhões de euros), e diminuir a ajuda externa, indicou uma fonte oficial da Casa Branca.



Estas medidas constam na proposta de orçamento para o ano fiscal de 2018 da administração de Donald Trump, que assumiu funções em meados de janeiro.

A mesma fonte indicou que todos os Departamentos (o equivalente aos Ministérios), exceto aqueles que estão relacionados com a área da segurança, irão sofrer uma redução nos respetivos orçamentos, e informou que está prevista uma "redução significativa" da ajuda internacional.

Donald Trump já tinha afirmado que ia propor um “aumento histórico” das despesas militares no próximo orçamento federal.

Referindo-se a um orçamento de “segurança nacional”, o chefe de Estado americano disse, durante um encontro com governadores estaduais na Casa Branca, que iria respeitar a sua “promessa de proteger os americanos”.

O aumento das despesas militares será compensado por uma redução semelhante nas despesas não-militares.

“A maioria das agências federais irá ver, como consequência, uma redução dos respetivos orçamentos”, indicou a fonte oficial da Casa Branca, quando questionada a propósito de informações divulgadas na imprensa sobre cortes na área da diplomacia e na agência de proteção ambiental.

O orçamento “vai incluir um aumento histórico nos gastos da Defesa” para "reconstruir" o exército, reforçou Trump, que deu durante a sua campanha eleitoral grande foco a matérias relacionadas com a segurança nacional e a luta contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI).

“Vão saber mais amanhã [terça-feira] à noite”, acrescentou o governante, referindo-se ao discurso que irá fazer diante do Congresso norte-americano.

“Será um acontecimento importante, uma mensagem para o mundo nestes tempos perigosos, sobre a força e a determinação da América”, disse ainda.

No início de fevereiro, e diante do Congresso, os chefes militares americanos descreveram um exército enfraquecido durante vários anos por verbas orçamentais inadequadas e por mais de duas décadas de conflitos.

Os argumentos dos chefes militares convenceram Trump, mas será o Congresso, onde a proposta chegará em março, que terá o poder, em última análise, de libertar as verbas dos cofres americanos.

Aproveitando a retirada das tropas norte-americanas de cenários como o Iraque e o Afeganistão, o anterior Presidente, o democrata Barack Obama, reduziu as despesas militares.

Representando 3,3% do Produto Interno Bruto (PIB), perto de 600 mil milhões de dólares (cerca de 565 mil milhões de euros), as despesas militares norte-americanas são as maiores a nível mundial.