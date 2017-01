Trump garante que construção de muro na fronteira com o México começará "em meses"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou que a construção de um muro na fronteira com o México vai começar "em meses" e que o planeamento do projeto será feito "de imediato".



“Assim que possamos, assim que possamos fazê-lo”, afirmou Trump numa entrevista à estação ABC, quando questionado sobre a construção do muro ao longo da fronteira com o México, que tem uma extensão total de cerca de 3.000 quilómetros, uma das suas propostas mais polémicas durante a campanha eleitoral para as presidenciais de novembro do ano passado.

“Diria que em meses, sim. Diria que em meses, o planeamento vai começar certamente de imediato”, reforçou o chefe de Estado americano.

A proposta de Donald Trump visa travar a entrada de imigrantes ilegais no território americano.

Na mesma entrevista ao canal americano ABC, Trump, que tomou posse no passado dia 20 de janeiro, insistiu que “em última instância” o custo do muro será “reembolsado pelo México” e que o pagamento vai cobrir “100%” do custo do projeto de construção.

O Presidente dos Estados Unidos confirmou que o governo federal irá adiantar o dinheiro necessário para iniciar a construção, valor que será posteriormente reembolsado pelos “vizinhos” mexicanos.

Segundo cálculos realizados pela comunicação social norte-americana durante a época eleitoral, a ideia de Trump poderá custar cerca de 10 milhões de dólares (9,4 milhões de euros).

“Só digo que existirá um pagamento, que vai acontecer de alguma forma, talvez de uma forma complicada, o que estou a fazer é bom para os Estados Unidos, também vai ser bom para o México. Um México mais estável e mais sólido”, prosseguiu o governante.

A 22 de outubro, durante a campanha eleitoral das presidenciais norte-americanas, Donald Trump avisou que as autoridades mexicanas iriam ressarcir os Estados Unidos pelos custos envolvidos na construção do muro fronteiriço, que pretende travar a entrada de imigrantes ilegais no território americano.

“Disse que o México pagaria o muro, no entendimento de que o país iria reembolsar os Estados Unidos pelo custo total desse muro”, disse então o magnata do imobiliário.

Antes, Trump tinha afirmado que seria o México a pagar diretamente a construção do muro.

Em agosto, em plena campanha eleitoral, o Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, convidou os dois candidatos presidenciais norte-americanos, Donald Trump e a democrata Hillary Clinton, a visitarem o país.

Trump aceitou o convite e, nessa altura, garantiu que não discutiu com Peña Nieto qualquer questão sobre quem iria pagar o quê.

“Não discutimos o pagamento do muro, isso fica para uma data mais à frente”, garantiu então.

Peña Nieto, por sua vez, escreveu na mesma altura no Twitter: “No início da conversa com Donald Trump, deixei claro que o México não vai pagar pelo muro”.

Questionado pela ABC a propósito da recusa mexicana em pagar a fatura do muro, Trump respondeu que Peña Nieto não podia afirmar outra coisa.

“Ele tem de dizer isso, tem de dizer isso”, referiu o multimilionário nova-iorquino.

Na terça-feira à noite, Trump escreveu na sua conta pessoal na rede social Twitter que iria hoje avançar com medidas importantes na área da segurança nacional, incluindo a construção do muro fronteiriço com o México.

De acordo com a sua agenda, Trump irá assinar ordens executivas numa cerimónia nas instalações no Departamento de Segurança Nacional, cujo novo responsável, o general aposentado John Kelly, foi confirmado pelo Senado (câmara alta do Congresso) na passada sexta-feira.

A ordem executiva relativa ao muro fronteiriço visa atribuir fundos federais para a planificação e a construção do projeto.

O Congresso, atualmente controlado pelo Partido Republicano, terá de aprovar o orçamento necessário para a construção do muro.