Trump elogia nova diretora da CIA

Haspel "respira os valores de uma instituição que nunca tinha contado com uma mulher a liderar", declarou Trump durante a cerimónia que teve lugar na sede da Agência, em Langley, no Estado da Virgínia.

"Não existe ninguém neste país mais qualificado para esta posição", assegurou Trump adicionando que Haspel "é uma pessoa forte e dura, que nunca dá um passo atrás na hora de defender o seu país".

Durante o seu discurso a nova diretora realçou a necessidade da Agência de continuadamente aprender com o passado mas sem "viver nele".

Em relação às futuras prioridades da CIA, Haspel destacou a necessidade de reforço dos sistemas linguísticos da CIA e o aumento da presença de agentes "em território estrangeiro com o objetivo de fazer frente ao terrorismo global",

Terminando o seu discurso, Haspel, 61 anos, agradeceu ao Presidente por lhe "dar a oportunidade de representar os homens e as mulheres da CIA", juntamente com a possibilidade de "levar a cabo o importante trabalho de ajudar a proteger" os Estados Unidos.

Depois de algumas reticências devido às suas ligações com um programa de torturas no governo de George W. Bush, Haspel foi aprovada pelo Senado dos Estados Unidos no passado dia 17, tornando-se a primeira mulher a dirigir a agência.