Trump diz que política comercial e militar da Alemanha é "muito má" para os EUA

O presidente norte-americano, Donald Trump, considerou que a política comercial e militar da Alemanha é "muito má" para os Estados Unidos e alertou que esta situação "vai mudar".



"Temos um défice comercial enorme com a Alemanha, além de que eles pagam MUITO MENOS do que deveriam na NATO e militarmente. Muito mau para os EUA. Isto vai mudar", escreveu hoje Trump na sua conta no Twitter.

Os comentários de Trump surgem dois dias depois de a chanceler alemã, Angela Merkel, ter assegurado – num comício no domingo – que “os tempos em que se podia confiar nos outros ficaram para trás”, numa referência aos Estados Unidos e ao Reino Unido.

O Reino Unido oficializou há poucos meses o início do processo para sair da União Europeia e os Estados Unidos, sob a nova presidência de Donald Trump, tem questionado o papel da NATO e dos aliados que a compõem.

Na cimeira da Aliança, na semana passada em Bruxelas, Trump nunca referiu – como é habitual - o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, que indica que um ataque contra um dos membros da NATO é um ataque contra todos. Na prática, é o artigo que garante a intervenção, especialmente do aliado mais forte, os Estados Unidos, em caso de agressão.

Merkel explicou que chegou a essa conclusão após as cimeiras do G7 e da NATO, nas quais ficaram bem patentes as diferenças entre as políticas da nova administração norte-americana e os seus parceiros europeus e ocidentais.

"Nós, os europeus, temos que ser donos do nosso próprio destino", disse a chanceler no domingo, dois dias depois de Trump ter qualificado os alemães como "maus, muito maus" num encontro com a cúpula da União Europeia.

Os seus assessores afirmaram posteriormente que o Presidente americano se referia exclusivamente ao comércio entre os dois países.