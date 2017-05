Trump chega a Roma para ver o papa

O Presidente norte-americano, Donald Trump, chegou esta terça-feira à tarde a Roma, na sua primeira viagem europeia desde que assumiu a chefia dos Estados Unidos, para um encontro com o papa Francisco na quarta-feira de manhã.



Trata-se da terceira escala de uma viagem que já o levou à Arábia Saudita, a Israel e aos territórios palestinianos e que prosseguirá em Bruxelas, para uma cimeira da NATO, e na Sicília onde assistirá ao G7, em Taormina.

O avião presidencial Air Force One aterrou às 18:26 locais (17:26 de Lisboa) no aeroporto de Fiumicino, em Roma, onde fora montado um forte dispositivo de segurança.

Na quarta-feira, Trump vai reunir-se no Vaticano, às 08:30 (07:30 em Lisboa), com o papa Francisco, com quem são numerosos os assuntos alvo de divergência: obstáculos à imigração, liberalismo económico, venda de armas, pena de morte, entre outros temas.

Mas os dois responsáveis poderão também centrar-se nos seus pontos comuns, como a luta intransigente contra o aborto.

Após este encontro, o casal presidencial norte-americano terá o privilégio de uma visita privada à Capela Sistina e à Basílica de São Pedro, famosas pelos frescos de alguns dos mais célebres artistas renascentistas, como Miguel Ângelo, Rafael, Boticelli e Bernini.

Donald Trump reunir-se-á em seguida com o Presidente e o primeiro-ministro italianos no palácio do Quirinal, enquanto a mulher, Melania, visitará crianças doentes no hospital Bambino Gesù e a sua filha e conselheira Ivanka se deslocará à comunidade católica de Santo Egídio, no centro de Roma, para falar da luta contra o tráfico de migrantes.

O avião Air Force One deixará a capital italiana na quarta-feira ao início da tarde em direção a Bruxelas, onde o Presidente norte-americano se avistará com o rei belga e o primeiro-ministro, antes de se reunir com os responsáveis europeus e os seus homólogos da NATO na quinta-feira.

Em seguida, Trump regressará a solo italiano para a cimeira do G7 em Taormina, na sexta-feira e no sábado.