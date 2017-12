Trump atende chamadas de crianças a perguntar pelo Pai Natal

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve durante a tarde de domingo a atender chamadas de crianças que queriam saber onde estava o Pai Natal, no seguimento do programa de localização do comando de defesa aeroespacial norte-americano.

De acordo com a agência noticiosa AFP, tal como Donald Trump, a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, esteve a atender chamadas, mas num outro telefone, na sala de estar da casa onde estão a passar férias, no estado da Flórida.

As chamadas surgem no seguimento do programa para localizar o Pai Natal operado pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte há mais de 60 anos. O percurso pode ser seguido 'online'.

Donald Trump disse a uma das crianças que ligaram, do estado do Mississípi, que este local “é excelente” e assegurou que o Pai Natal a iria “tratar muito bem” este ano.

Já à noite, o responsável desejou um feliz Natal às tropas norte-americanas espalhadas por todo o mundo.