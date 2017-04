Trump afirma que NATO "já não é obsoleta", ao contrário do que disse em campanha

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assegurou hoje que a NATO "já não é obsoleta", como tinha criticado durante a campanha eleitoral de 2016, depois daquele organismo reconhecer a necessidade de lutar contra o terrorismo.



“Queixei-me sobre ela [NATO] faz tempo. Disse que era obsoleta. Já não é obsoleta”, disse Donald Trump numa conferência de imprensa conjunta, na Casa Branca, com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg.

Trump assinalou que o encontro tinha sido “produtivo” e que a NATO concordara “a fazer mais na luta contra o terrorismo”.

Com estas palavras, o Presidente norte-americano dá uma volta de 180 graus nas suas críticas à Aliança Atlântica, que tinha atacado frontalmente durante a campanha eleitoral, acusando-a de não estar à altura das suas circunstâncias.

Uma vez mais, insistiu na necessidade de que os membros da NATO aumentem a despesa na Defesa até ao objetivo acordado de dois por centro do Produto Interno Bruto (PIB), porque não podem esperar que os Estados Unidos cumprissem com as suas exigências de Defesa.

Por seu lado, Jens Stoltenberg reafirmou que essa é uma das suas “prioridades” e que espera que todos os países-membros cumpram com o prometido.

“A mensagem clara e direta do Presidente Trump ajudou e vemos como os países estão a começar a trabalhar na direção adequada”, acrescentou o secretário-geral da NATO.