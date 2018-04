Tripulantes de cabine da Ryanair podem avançar para greve no verão

Os tripulantes de cabine da Ryanair vão fazer greve durante o verão, se a companhia aérea de baixo custo não acatar as reivindicações acordadas esta terça-feira por vários sindicatos europeus até final de junho.

A decisão de convocar uma “ação industrial, incluindo o recurso à greve”, “num dia, num determinado período” foi anunciada depois de uma reunião na sede do SNPVAC – Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, em Lisboa, com vários sindicatos europeus.

Em conferência de imprensa, a presidente do SNPVAC, Luciana Passo, informou que entre as condições colocadas à Ryanair está a aplicação da “legislação nacional imperativa” e das mesmas condições laborais para os trabalhadores, incluindo os subcontratados.

Outra reivindicação é que a Ryanair não coloque quaisquer restrições antecipadamente para a realização de reuniões.

Presentes estiveram sindicatos italianos, espanhóis, holandeses, belgas e alemães.