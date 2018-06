Tribunal do Vaticano condena sacerdote acusado de pedofilia a cinco anos de prisão

As mais lidas

Capella teve a oportunidade de se dirigir ao tribunal, antes de ouvir a sentença, e disse lamentar muito o ocorrido e esperar que a situação fosse considerada apenas um incidente no caminho da sua vida sacerdotal.

A defesa considerou que o comportamento de Capella "não é um sinal de perigo, mas um problema psicológico" e, para provar isso, anexou um relatório explicando que o sacerdote "não revelou tendências de pedofilia ou parafilia, mas antes "sofre” de problemas do tipo "psicológico relacionados com a sua fragilidade".

A procuradoria do Vaticano argumentou, na audiência desta manhã, que Carlo Alberto Capella deveria ser condenado porque se demonstrou que possuía "uma enorme quantidade" de material de fotos e vídeos, e também animação japonesa, com imagens de menores em atos sexuais explícitos.

O Tribunal do Vaticano condenou a cinco anos de prisão e a uma multa de 5.000 euros o sacerdote Carlo Alberto Capella, membro da nunciatura em Washington, por posse e troca de material de pornografia infantil.

