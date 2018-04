Tribunal de Contas valida arranque de obras na escola das Capelas

Numa nota enviada às redações pelo Governo dos Açores, é referido que "a consignação da obra e o início dos trabalhos terão lugar no prazo máximo de 30 dias após a apreciação e aprovação pela fiscalização do plano de segurança e saúde, que será agora apresentado pelo empreiteiro".

A intervenção na escola das Capelas "visa a requalificação e beneficiação da maioria das construções e edifícios existentes neste complexo escolar destinado a 800 alunos", bem como "reforçar a sua capacidade com a construção de novos edifícios, o que permitirá aumentar as salas de aula, passando a contar com 33 salas de aula normais e duas de pequena dimensão".

As obras, adjudicadas à empresa Marques, S.A. pelo valor base de 7,4 milhões de euros, “vão também permitir criar novas salas para disciplinas específicas, como Educação Visual e Tecnológica, dois laboratórios de Ciências e um laboratório de Física e Química.

A intervenção tem uma duração prevista de dois anos e "vai ainda possibilitar a reestruturação de algumas das zonas existentes, como a cozinha e a biblioteca, dotando-as de mais espaço e de melhores condições funcionais".

Em novembro, centenas de alunos da Escola Básica Integrada das Capelas manifestaram-se à porta da unidade para reclamar as obras que o Governo Regional dos Açores havia prometido fazer no estabelecimento antes do início do ano letivo.

A falta de condições e de segurança na escola motivaram neste ano letivo 2017/2018 outras manifestações, sendo que o problema é, segundo responsáveis da unidade, anterior.