"Tribunal de Contas chumba 19 milhões de euros em obras" é a manchete do Açoriano Oriental

A análise do tribunal de Contas à adjudicação de obras e serviços por entidades públicas durante o ano de 2016 está em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 8 de julho de 2017.



O destaque fotográfico do jornal vai para a Zona Militar dos Açores, que vai reavaliar as normas de segurança nas suas instalações, embora não tenha registo de furtos ao nível do material militar.

"5,1 mil milhões de fundos da UE entre 1989 e 2013" e "Santa Clara inicia II Liga a jogar fora dos Açores" são outros destaques do jornal.