Tribunal condena IAC a pagar rendas desde 2009, é a manchete do Açoriano Oriental.Instituto de Apoio à Criança dos Açores foi condenado pela falta de pagamento de rendas de um edifício situado no bairro das Laranjeiras.

Justiça dá razão a Padre Weber , é outro grande destaque de capa. Em causa um imóvel doado à Irmandade São Pedro Ad Vincula para acolher sacerdotes na ilha de São Miguel.

O matutino chama ainda à capa com foto a entrevista do ensaísta e filósofo português Eduardo Lourenço. Outros títulos dão conta que o Desemprego cai para 8,2% nos Açores, Encerramento do IMAR surpreende Governo; PSD/Açores quer medidas de combate à corrupção; e Santiago e Águia vão discutir Taça de Honra