Três navios de cruzeiro trazem 3200 pessoas a Ponta Delgada esta sexta-feira

Brilliance of the Seas, Midnatsol e Star Flyer são os três navios de cruzeiro que vão atracar esta sexta-feira no porto de Ponta Delgada, trazendo cerca de 3200 pessoas à ilha de São Miguel

Os navios atracarão ente as 7 e as 9 horas da manhã, sendo o Brilliance of the Seas o primeiro a realizar as manobras de amarração. Seguir-se- ão o Midnatsol e Star Flyer, uma ordem que se irá repetir aquando da saída prevista entre as 17 e 21 horas do mesmo dia.



Em nota de imprensa a Portos dos Açores manifesta a convicção que "este encontro em Ponta Delgada será uma interessante oportunidade para constatarmos que a nossa região evidencia uma crescente e diversificada atratividade para este cada vez mais relevante setor do turismo".