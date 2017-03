Três navios de cruzeiros escalam arquipélago com três mil passageiros

O arquipélago dos Açores recebe nos próximos dias três navios, com três mil passageiros, que reforçam a importância que o setor dos cruzeiros tem assumido nas ilhas e o seu papel para atenuar a sazonalidade.



Segundo a Portos dos Açores, proveniente de Philipsburg, capital do território holandês da ilha de St. Maarten, o navio de cruzeiros Oceana realiza sábado a sua segunda escala de 2017, em Ponta Delgada, no terminal de cruzeiros das Portas do Mar, com 1.908 passageiros a bordo, a maioria de nacionalidade britânica.

No dia seguinte, será a vez do porto da Horta, no Faial, receber o navio almirante da Saga Cruises, o Saga Sapphire, que realizou um périplo de mais de dois meses por várias ilhas das Caraíbas e cidades da América Central, com perto de 500 passageiros a bordo.

Na segunda-feira, o navio de cruzeiros Braemar, do armador Fred Olsen Cruise Lines, tem agendada mais uma visita à cidade de Ponta Delgada, com 755 passageiros a bordo, numa viagem que teve início nas Caraíbas e terá como destino final o porto inglês de Dover.