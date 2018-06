Três militares do Exército, Força Aérea e Marinha condecorados pelo seu desempenho

Três militares dos três ramos das Forças Armadas - Exército, Força Aérea e Marinha - foram condecorados este domingo pelo Presidente da República na cerimónia do 10 de Junho, distinguindo o seu desempenho no exercício de funções.

A imposição das insígnias aconteceu na cerimónia militar das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que decorreu em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, nos Açores.

Um dos militares distinguidos foi o coronel Matos Alves, que recebeu a Medalha de Serviços Distintos, grau Prata, pelo desempenho como segundo comandante da zona militar dos Açores, funções que exerceu durante ano e meio, até fevereiro.

O coronel Matos Alves esteve envolvido na preparação da força que, pela primeira vez, os Açores destacaram para o Iraque. A força destacada, com 30 homens, está neste momento a dar formação ao exército iraquiano, em Bagdad.

O cabo adjunto mecânico de eletricidade Pintéus foi distinguido com a Medalha de Comportamento Exemplar, grau Cobre, pela “conduta moral e disciplinar patenteada ao longo do desempenho de funções no comando aéreo”, onde esteve nos últimos três anos, na esquadra de manutenção.

O primeiro sargento fuzileiro Costa Rainho foi condecorado com a Medalha de Mérito Militar de 4.ª Classe, pelo “elevado desempenho como formador na Escola de Fuzileiros”, onde prestou serviço durante três anos e fez a avaliação dos formadores do gabinete de tecnologias educativas, destacando-se pela capacidade de organização, pela atitude positiva e pela extrema disponibilidade.