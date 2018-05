Três edifícios dos Açores na Bienal de Arquitetura de Veneza

Três edifícios públicos dos Açores constam por entre o leque de doze criados por arquitetos portugueses de várias gerações nos últimos dez anos e filmes de quatro artistas que constituem a representação de Portugal na Bienal de Arquitetura de Veneza, intitulada "Public Without Rethoric", a inaugurar esta quinta-feira.

O projeto, apresentado em abril último pelos curadores, Nuno Brandão Costa e Sérgio Mah, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, está instalado no Palazzo Giustinian Lolin, sede da Fundação Ugo e Olga Levi, junto ao Grande Canal, em Veneza, entidade com a qual a Direção-Geral das Artes, organizadora da representação portuguesa, assinou um protocolo de utilização para este ano.