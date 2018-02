Três dezenas de empresas açorianas presentes na edição deste ano do SISAB

Cerca de três dezenas de empresas dos Açores estarão presentes na edição desde ano do Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas - SISAB, que arranca na segunda-feira em Lisboa.

De acordo com indicações do Governo Regional açoriano, a participação da região na feira "integra-se na estratégia de incremento de exportações de produtos e serviços regionais desenvolvida" no arquipélago.

"Esta estratégia contempla múltiplas iniciativas e diversos apoios às empresas, designadamente participação em feiras, atividades promocionais e organização de missões empresariais, com o objetivo de promover a notoriedade externa da região e, em particular, das empresas e produtos ‘Marca Açores’, potenciando novos negócios", prossegue uma nota do Governo Regional.

Entre as empresas que se vão deslocar a Lisboa há, por exemplo, companhias ligadas ao setor dos lacticínios, às conservas, licores, chá, ananás ou carne e enchidos.

O SISAB é tido como a maior plataforma de negócios na fileira agroalimentar, juntando no mesmo espaço mais de 500 produtores que recebem a visita de compradores internacionais oriundos de mais de 100 países.