Três detidos depois de incêndio florestal na Vila Franca

Os detidos foram libertados e notificados para comparecerem perante a Autoridade Judiciária Competente.

De acordo com a PSP, os indivíduos foram detidos "em flagrante delito", depois de terem desencadeado um incêndio involuntário numa zona da encosta da Nossa Senhora da Paz.Como se lê, há fortes indícios de "que o incêndio poderá ter tido origem numa queimada ainda em curso, sem que os seus autores cumprissem com as mais elementares regras de segurança".