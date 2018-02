Tremor: projeto inclusivo Som Sim Zero procura participantes

A quinta edição do festival Tremor, que vai decorrer de 20 a 24 de março em São Miguel, vai contemplar o projeto Som Sim Zero e a organização estende o convite a todos quantos possam ter interesse em fazer parte dessa "experiência singular" e inclusiva.

Uma nota de imprensa da organização explica que "Som Sim Zero é um projecto artístico de índole musical que explora a relação dos participantes com o som e o espaço" e que, sendo uma iniciativa do coletivo Ondamarela, será desenvolvido com elementos da Associação de Surdos da Ilha de São Miguel e músicos açorianos.



Entretanto, prossegue a mesma nota, "qualquer pessoa pode participar no espectáculo, estando a experiência aberta a todas as idades, origens e influências musicais, a amadores ou profissionais".

O processo desenrolar-se-á em três fases: um laboratório que decorrerá a 4 de Março, das 10h às 17h; três ensaios das 17h às 20h, nos dias 21 a 23 de Março; e uma apresentação final no dia 24.