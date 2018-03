Tremor convida população para evento intergeracional

A organização do festival Tremor está a convidar "séniores, grávidas e habitantes da ilha de São Miguel" para um espetáculo colaborativo que se pretende erguido a partir de uma experiência de partilha intergeracional e será apresentado no dia 24 de março.

Direccionado ao público familiar e integrada na secção Mini Tremor, "o projecto Acalanto propõe a criação de um espaço de encontro, partilha e registo, entre diferentes gerações de mães e pais, a partir desta manifestação cultural tão marcada na nossa identidade: as canções de embalar", pode ler-se na nota de imprensa enviada a esta redação.



A proposta é do coletivo PELE, prossegue a mesma nota, "que desde a sua génese, aposta na afirmação da arte enquanto espaço privilegiado de diálogo e criação coletiva, procurando o equilíbrio entre ética e estética".

Os ensaios terão lugar no espaço 'Mãe & Mulher' entre os dias 19 e 23 de março, das 10h30 às 12h00.