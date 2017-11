Transportadora açoriana SATA faz acordo com companhia aérea Alaska Airlines

A SATA anunciou que fez um acordo com a companhia aérea americana Alaska Airlines, possibilitando que a empresa açoriana emita bilhetes para voos operados por aquela, o mesmo sucedendo com a transportadora norte-americana.





“O acordo estabelecido entre a SATA e a Alaska Airlines permite à transportadora aérea açoriana emitir bilhetes para voos operados pela companhia aérea norte-americana, ao mesmo tempo que a Alaska Airlines pode vender os destinos operados pela SATA”, adianta uma nota de imprensa da empresa detida pela Região Autónoma dos Açores.

Segundo a mesa nota, “todas as ligações são feitas através de Boston, cidade a partir da qual a SATA opera as suas viagens para os Açores e Lisboa”.

“A Alaska Airlines é uma companhia aérea norte-americana baseada em Seattle que serve mais de 118 destinos e cinco países”, acrescenta a nota, informando que aquela “em dezembro de 2016 adquiriu a companhia aérea Virgin America, tornando-se a principal companhia área da costa oeste americana”.

Entretanto, esta semana a TAP comunicou aos agentes de viagem o fim do acordo de "code-share" com a SATA nalgumas ligações.

Este acordo permitia à SATA vender bilhetes de voos operados pela TAP e vice-versa, entre Ponta Delgada e Terceira com destino a Lisboa e o sentido inverso, e Ponta Delgada-Porto-Ponta Delgada.

“Tratou-se de uma decisão meramente comercial, passando as duas companhias a concentrarem os seus esforços de vendas nos voos operadores por cada uma delas”, disse à Lusa fonte oficial da TAP.

Mantém-se o ‘code share’ para todas as outras rotas que a Azores Airlines, do grupo SATA e responsável pelas ligações para fora do arquipélago, opera.