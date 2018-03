Transavia admite integrar Açores nas suas rotas aéreas a partir de 2019

Depois da presença em Lisboa, Porto, Faro e no Funchal, quando questionado sobre um possível interesse em iniciar novas rotas, o responsável indicou estarem a ser avaliadas as opções para 2019. À pergunta sobre se incluía a operação na região autónoma dos Açores, respondeu com um: “Porque não?”.

À margem da BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, a decorrer em Lisboa até domingo, Kozar indicou à Lusa que a companhia está sempre à procura de oportunidades e sobre os Açores “ainda está a ser avaliado se vale a pena ou não”.

Para este ano, a Transavia vai oferecer 2,9 milhões de lugares em Portugal durante 2018, depois de ter transportado 2,5 milhões de passageiros no ano passado, o que significou um aumento de 13%, face ao período homólogo.

Para 2018, a companhia “mantém a sua aposta em Portugal” e vai ainda abrir a rota Lisboa-Roterdão, além de apostar em “oferecer uma boa experiência ao passageiro” e cativar mais pessoas em viagens de negócio.

Com a garantia de uma ‘night stop’ (estacionamento noturno), a transportadora vai aumentar a frequência diária entre Lisboa e Paris, mais uma vez com os passageiros que se deslocam em trabalho na mira.

Para este verão, a frequência Lisboa-Amesterdão terá um aumento de 4%, Faro-Roterdão 9%, Porto-Paris 12% e Lisboa-Paris 21%.

A companhia atinge um novo total de 22 rotas de e para os quatro aeroportos portugueses onde opera.

Com a chegada de novas aeronaves, a frota total da companhia, do grupo Air France/KLM, será de 73 em 2018.