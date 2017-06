"Tragédia faz 61 mortos e põe país de luto" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia, com destaque fotográfico, que o incêndio em Pedrógão Grande é o que mais vítimas mortais provocou nas últimas décadas em Portugal e um dos mais graves a nível mundial.



"Açores importantes na conservação dos oceanos", "Benfica revalida conquista do Priolo Cup", "Formação do Seminário vai ser reconhecida", "'Gruta' vence concurso da raça Holstein Frísia" e "Pequenos negócios geram 300 empregos" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.