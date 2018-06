Trabalhos para nova prisão de Ponta Delgada avançam "o mais brevemente possível"

As mais lidas

“Está pendente de autorização do Ministério das Finanças para a fase subsequente. O terreno está identificado, foi cedido pelo governo regional e os trabalhos irão ser iniciados o mais brevemente possível”, disse.

Em resposta a uma pergunta do PS, na interpelação parlamentar promovida hoje pelo PSD sobre justiça, Francisca Van Dunem adiantou que “está pronto” o caderno de encargos que “vai permitir dar início à primeira fase da obra”.

A ministra da Justiça disse esta quarta-feira que os trabalhos para a construção do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores, serão iniciados “o mais brevemente possível”, faltando uma autorização do Ministério das Finanças.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok